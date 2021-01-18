عايشة في عشة.. مواطنة تستغيث بمحافظ الغربية لإنقاذها من التشرد بالشوارع

مأساة حقيقية تعيشها بهيه حسنى رمضان، ووالدتها المسنة المريضة بأمراض مزمنة والبالغة من العمر 80 عاما، المقيمة في كشك بمحلة زياد التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية، بعدما طلب منهم مجلس مدينة "محله زياد" ترك الكشك لإزالته مدعين مخالفته، بالإضافة إلى ضيق الحال الذى يعيشون فيه.





وتقول في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها "بين الناس" على موقع صدى البلد: "أنا وأمي ساكنين فى كشك زى عشة أنا اتولدت فيه وملناش مأوى غيره والدى متوفى وأنا وحيدة وأعول أمى اللى عندها 80 سنة ومريضة ومش بتقدر تمشى الكشك ده بقاله أكتر من خمسين سنة، وداخله عداد كهرباء وعداد مياه، وفوجئت بأن "مجلس مدينة محله زياد " عايزين يزلونا، وقالوا أنتم فى شارع، ومن قبل قالوا أنتم أملاك دولة".





وأضافت: أنا مليش حد غير ربنا ولا عم ولا خال وهيرمونا فى الشارع أنا وأمى المسنة، أنا مستقبلى ضاع عشان أخدم أمى إلى تعبت كتير عشان تربينى أنا حاصلة على بكالوريوس بدرجة امتياز بس نصيبى كده ضحيت بمستقبلى عشان أرعى أمى بعد وفاة والدى مقدرش أسيبها لأن أنا رجليها.





وأشارت: أنا بستنجد بالمسئولين وسيادة المحافظ من مجلس مدينة محله زياد عايزين يزيلوا الكشك بحجة أن إحنا مخالفين فى الشارع وقفلوا الشارع من عندنا علشان يزلونا وقالوا لينا القوة هتيجى تهد الكشك على دماغكم طيب أروح فين بأمى والله أمى ماهتقدر تتحمل تنام فى الشارع ساعة من البرد هتموت وأنا ماليش غيرها.





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