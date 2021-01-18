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وصلت للعالمية.. مؤرخ فني: فاتن حمامة أيقونة الفن المصري

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:33 ص
فاتن حمامة
فاتن حمامة
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عادل نصار
قال محمد شوقي المؤرخ الفني، أن السيدة فاتن حمامة أيقونة للفن المصري، مضيفا انها قدمت أعمال فنية خالدة وفي غاية الأهمية والروعة.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الفنانة المصرية الوحيدة التي وصلت باعمالها للعالمية، متابعا ان لها عمل دخل ضمن افضل ٥٠ عمل عالمي في ذالك الوقت.

وتابع المؤرخ الفني، أن الفنانة الرحلة فاتن حمامة ستظل دائما في ذاكرة المواطن المصري كممثلة غير عادية، لافتا الي أنها قدمت أدوار متنوعة ومختلفة جعلت منها نجمة غير عادية.
وفي السياق نفسه أشار المؤرخ الفني، إلى أن الرحلة فاتن حمامة من أكثر السيدات التي تستطيع تجسيد الشخصيات المتباينة بلا شك، مستدركا انها فاتن حمامة لم يكن لديها روح المجازفة في أعمالها الفنية.
وتوفيت فاتن حمامة في عمر الـ 83 في 17 يناير 2015، مثل هذا اليوم، ولم يحدد سبب الوفاة من قبل ابنها، وتلقى وفاتها اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الاعلام وحضر الجنازة آلاف المشيعين.
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