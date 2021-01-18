وصلت للعالمية.. مؤرخ فني: فاتن حمامة أيقونة الفن المصري

قال محمد شوقي المؤرخ الفني، أن السيدة فاتن حمامة أيقونة للفن المصري، مضيفا انها قدمت أعمال فنية خالدة وفي غاية الأهمية والروعة.





وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الفنانة المصرية الوحيدة التي وصلت باعمالها للعالمية، متابعا ان لها عمل دخل ضمن افضل ٥٠ عمل عالمي في ذالك الوقت.





وتابع المؤرخ الفني، أن الفنانة الرحلة فاتن حمامة ستظل دائما في ذاكرة المواطن المصري كممثلة غير عادية، لافتا الي أنها قدمت أدوار متنوعة ومختلفة جعلت منها نجمة غير عادية.

وفي السياق نفسه أشار المؤرخ الفني، إلى أن الرحلة فاتن حمامة من أكثر السيدات التي تستطيع تجسيد الشخصيات المتباينة بلا شك، مستدركا انها فاتن حمامة لم يكن لديها روح المجازفة في أعمالها الفنية.