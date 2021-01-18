إنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة جندل مطلب أهالي منشأة أبو عمر بالشرقية

ناشد أهالي قرية منشأة أبو عمر التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إنشاء كوبرى مشاة أعلى ترعة جندل السفلى ليساهم فى القضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين والحفاظ على سلامة الأهالي.





ويقول الأهالي فى رسالتهم: "نطلب إنشاء كوبرى للمشاة أعلى ترعة جندل السفلى عند ميزانية مشروع أبو راس حيث تقع هذه الكتلة السكانية بين كبرى المفتى على بعد كوبرى عازر على يسار ترعة جندل السفلى وجوانب الترعة متصادمة ولا تصلح للسير عليها ونحن لنا أبناء بالمدارس والجامعات".





وأَضافوا: لقد قمنا بإنشاء قنطرة خشبية لا تصلح للسير عليها مما يؤدى إلى تعرض حياتنا وأبنائنا للخطر فى أى لحظة، حيث إنها غير آمنة للسير عليها ويمكن أن يتعرض أحد المارة للغرق من فوقها.





وناشدوا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والإدارة المركزية للري والموارد المائية، بالموافقة على إنشاء كوبرى لعبور المشاة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل المخاطر ويكون مسلكًا لعبور طلاب المدارس في الذهاب والإياب إلى مدارسهم والعكس ويخدم الصالح العام.









للتواصل من خلال أرقام

عبد الرازق حسن حسين ٠١٠٣٢٥٣٦٦٣٣

أحمد محمد إبراهيم عبيد ٠١٠٨٦٦٣٩٩٧





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