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منوعات

شاهد.. قرش ضخم يطير في الهواء لاصطياد فريسته

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:16 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات مؤثرة لسمكة قرش بيضاء كبيرة تخترق سطح المحيط وتطير في الهواء.

وفي المقطع، الذي تم تصويره من قبل ناشيونال جيوجرافيك والذي تم وضعه ، كان القرش المفترس البحري يتسلل تحت سطح الماء، عندما اكتشف مجموعة من كلاب البحر.

وحاول كلاب البحر التمسك ببعضها البعض ولكن في النهاية تنفصل لحظة هجوم القرش، بأداء منعطف مرعب وسريت ، قفز القرش في الهواء فكيه مفتوحتين على مصراعيه ، ليكشف عن مئات أسنانه الحادة.

ويوضح الفيديو القرش وهو يطير في الهواء مع وجود الفقمة في فكيه ، مستديرًا في قفزة أفقية متوسطة قبل الهبوط مع اصطدام كبير في الماء.
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