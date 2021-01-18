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سيحدث طفرة.. وزيرة التضامن: إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:41 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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إبراهيم القادري
هنأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشعب المصري بصدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 الخاصة بالجمعيات الأهلية والأجنبية في مصر، وهو ما سيحدث طفرة جديدة في المجتمع المصري من خلال علاقة الدولة المصرية مع المجتمع المدني.

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المجتمع المدني من الكيانات الهامة جدا ونحن في هذه المرحلة نؤمن جدا بالشراكة مع المجتمع المدني لأنه يمثل قطاعات كثيرة في مجال الصحة والتعليم والبيئة ومجال المشروعات الصغيرة ورعاية الأيتام وتعمل هذه الجمعيات على الحد من الفقر .

وأوضحت نيفين القباج : أكثر من 50% من الفقراء يشارك في علاجه الجمعيات الاهلية بالاضافة الى ان الجمعيات كانت تقدم حضانات للأطفال بالاضافة الى ان جمعيات المجتمع المدني ساهمت وشاركت في أزمة فيروس كورونا .

وتابعت نيفين القباج ، الرئيس السيسي كان له راي سديد في الاستجابة لطلبات المجتمع المدني وقمنا بتعديل بعض القوانين بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات الأهلية .
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