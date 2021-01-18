سيحدث طفرة.. وزيرة التضامن: إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.. فيديو

2019 الخاصة بالجمعيات الأهلية والأجنبية في مصر، وهو ما سيحدث طفرة جديدة في المجتمع المصري من خلال علاقة الدولة المصرية مع المجتمع المدني. هنأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشعب المصري بصدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنةالأهلية





وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المجتمع المدني من الكيانات الهامة جدا ونحن في هذه المرحلة نؤمن جدا بالشراكة مع المجتمع المدني لأنه يمثل قطاعات كثيرة في مجال الصحة والتعليم والبيئة ومجال المشروعات الصغيرة ورعاية الأيتام وتعمل هذه الجمعيات على الحد من الفقر .





وأوضحت نيفين القباج : أكثر من 50% من الفقراء يشارك في علاجه الجمعيات الاهلية بالاضافة الى ان الجمعيات كانت تقدم حضانات للأطفال بالاضافة الى ان جمعيات المجتمع المدني ساهمت وشاركت في أزمة فيروس كورونا . أكثرعلاجهالىللأطفالالىالمجتمعأزمة



