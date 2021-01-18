الخير باقي فينا.. تفاصيل حالة ولادة مثيرة في حدائق الأهرام

قالت ندى حسن، أحد ساكني منطقة حدائق الأهرام، إنها تلقت استدعاء، على أحد جروبات المساعدات على السوشيال ميديا، من زوج يطالب فيه بأن ينقذ أحد زوجته نتيجة وضعها المبكر.





وأضافت "حسن"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الزوج كتب أن زوجته على وشك الوضع، وهي مقيمة وحدها في ظل سفره، معقبة "تواصلت مع الزوج وتوجهت إلى المنزل مع إحدى الطبيبات".





وتابعت "رئيس اتحاد الملاك بالعمارة رفض مساعدتي وقالي هطلبلك البوليس.. بس أنا مسمعتش الكلام وكسرت زجاج البوابة عشان اقدر اوصل للزوجة"، مشيرة إلى أن "الزوج انهار من البكاء فور علمه بأن رئيس اتحاد الملاك رفض دخولها لمساعدة زوجته".





وأكدت "زوجة البواب نشرت أن الزوجة مصابة بكورونا، ولكنها سليمة"، معقبة "دخلت من خلال البلكونة وكانت الزوجة فاقدة للوعي بعد وضعها للطفلة".