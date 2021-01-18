تفاصيل 3 مشاهد مهمة لمجلس النواب.. بدأ بالموافقة على استدعاء الحكومة وانتهى بإحالة تعديلات قانون صندوق أسر الشهداء لمجلس الدولة

مبارزة كلامية بين زعيم الأغلبية وعبد العلمين داود

حنفي الجبالي يطالب النواب بالالتزام بالقواعد اللائحة

حالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء لجلس الدولة









شهد مجلس النواب اليوم أحداثا مهمة بدأت بموافقة مجلس النواب برئاسة حنفي الجبالي على قرار اللجنة العامة باستدعاء حكومة مصطفى مدبولي.





وقال الجبالي خلال الجلسة العامة إنه ثبت أن هناك ملاحظات على اداء الحكومة فيما يتعلق ببرنامجها يستوجب استدعاء الوزراء لمواجهتهم بهذه الملاحظات.





المشهد الثاني والمهم أيضا، هو المبارزة الكلامية بين عبد العليم داود وزعيم الأغلبية اشرف رشاد حينما أعترض اشرف رشاد على كلام داود فيما يتعلق بتعويض الشهداء بأنه ليس تعويضا وهميا وليس تعويضا وإنما هو حق لهم.





وأضاف رشاد خلال مناقشة مشروع قانون التعديلات المقدم من الحكومة على انشاء صندوق أسر الشهداء والمصابين من جراء العمليات الإرهابية أن الإرهاب تاريخه ليس مرتبطا بالتاريخ الذي ذكره داود وانما مرتبط أكثر بوجود كيانات مثل جماعة الإخوان المسلمين.





المشهد الثالث هو إحالة مشروع قانون تعديلات صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية إلى مجلس الدولة وذلك بعد الموافقة على مجموع مواده.





فقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ، وتم إحالته لمجلس الدولة .

ونص مشروع التعديلات على التي





(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادتين (7، ٨ من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:





مادة (7)

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب.





- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.





2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.





3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.





4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.





5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.





6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.





7- تذاكر الرحلات الجوية.





وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.





كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.





وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية.





مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.





كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقان ون رقم 18 لسنة 2019.

مادة(8)





"لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:





1- تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.

فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.

على أن تُحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال – قرار بضوابط تحصيلها

(المادة الثانية)





يضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برقم (11) نصه الآتي:





11- الجهات العامة: الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.