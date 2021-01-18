نائب محافظ القاهرة: مصادرة 2000 شيشة وغلق 25 مركزا تعليميا بالمنطقة الجنوبية

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة بضرورة التواجد الميدانى والعمل بعيدا عن المكاتب ومتابعة الشارع بشكل دائم للوقوف على كل ما يطرأ وسرعة التعامل معه ووضع الحلول والبدائل الفورية.





كما أصدرت تعليمات مشددة بضرورة التأكد من تحقيق الانضباط بشوارع المنطقة الجنوبية، وأيضا التأكد من تنفيذ القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء و المتعلقة باتخاذ واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، كما شددت على تنفيذ قرارات مواعيد غلق المحال والورش في المواعيد التي حددتها اللجنة.





وصرحت نائب المحافظ بأن الحملات المكثفة بأحياء المنطقة الجنوبية خلال الفترة السابقة أسفرت عن مصادرة ٢٠٠٠شيشة وغلق ٢٥مركزا تعليميا وغلق ١٥مقهى ، علاوة على تحرير ٢٥٠غرامة عدم ارتداء الكمامة الواقية، و أكدت على التعامل بكل حزم فى هذا الشأن واستمرار الحملات دون توقف.





يأتي هذا تنفيذا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس فى اجتماعها واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.





وشددت نائب المحافظ علي أهمية متابعة السادة رؤساء الأحياء بنطاق المنطقة الجنوبية لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع القيادات الشرطية والجهات المعنية وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين.





وناشدت عبدالمنعم، المواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم.





وأكدت أنه سيتم الاستمرار في تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، على أن يتم استمرار تحصيل الغرامة الفورية والتى قيمتها 50 جنيهًا وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.



