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رياضة

اتلتيك بلباو بطل كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة بفوز صعب 3-2

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:38 ص
فرحة اتلتيك بلباو
فرحة اتلتيك بلباو
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عمرو ابوبكر
توج فريق أتلتيك بلباو ببطولة كأس السبر الإسباني بعد اقتناص فوز في مباراة من العيار الثقيل أمام برشلونة، في ليلة حسم اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.

ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان.

وسجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة. 

تمكن إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو من تسجيل هدف فيقه الثالث وتحقيق ريمونتادا قوية في شوط المباراة الإضافي في الدقيقى 94 من عمر المباراة.


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