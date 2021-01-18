بتفعيل "التجارة الحرة".. برلمانية: نقل الخبرات لإفريقيا بسبب دور مصر الريادي إقليميا

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١، أمر في غاية الأهمية خاصة وأن الرئيس السيسي يعمل على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر استطاعت أن تحقق انجازات هائلة في السنوات الماضية يمكن أن يستفاد بها الدول الأفريقية.





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي تشهدها مصر كفيلة أن تكون مثال يحتذى به في كافة الدول الأفريقية، قائلة:"مصر ضربت مثال عظيم في الإصلاح الاقتصادي والذي نال استحسان العالم أجمع ونقل الخبرات المصرية لدول أفريقيا يؤكد على ريادة مصر إقليميا".





وتابعت عضو مجلس النواب:"من الطبيعي أن تساند مصر كافة دول القارة وذلك نابع من دور مصر المحوري إفريقيا وعربيا ودوليا، خاصة وأنها ذات سيادة ولديها قيادة سياسية حكيمة"، لافتة إلى أن الجميع يشهد لمصر وإنجازاتها في مختلف المجالات في السنوات الماضية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، استقبل وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١".





وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.