ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بتفعيل "التجارة الحرة".. برلمانية: نقل الخبرات لإفريقيا بسبب دور مصر الريادي إقليميا

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:01 ص
عالم مصر
عالم مصر
Advertisements
القسم السياسي
قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١، أمر في غاية الأهمية خاصة وأن الرئيس السيسي يعمل على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر استطاعت أن تحقق انجازات هائلة في السنوات الماضية يمكن أن يستفاد بها الدول الأفريقية. 

وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي تشهدها مصر كفيلة أن تكون مثال يحتذى به في كافة الدول الأفريقية، قائلة:"مصر ضربت مثال عظيم في الإصلاح الاقتصادي والذي نال استحسان العالم أجمع ونقل الخبرات المصرية لدول أفريقيا يؤكد على ريادة مصر إقليميا". 

وتابعت عضو مجلس النواب:"من الطبيعي أن تساند مصر كافة دول القارة وذلك نابع من دور مصر المحوري إفريقيا وعربيا ودوليا، خاصة وأنها ذات سيادة ولديها قيادة سياسية حكيمة"، لافتة إلى أن الجميع يشهد لمصر وإنجازاتها في مختلف المجالات في السنوات الماضية. 
 
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد،  استقبل وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١".

وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سفيـر مصر في غانا: حريصون على تحقيق الاندماج الإفريقي

مدبولي أمام القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية

تدخل حيز التنفيذ في يناير.. تفاصيل منطقة التجارة القارية وأهميتها | خاص

سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يزور القاهرة غدا

الرئيس: مصر تدعم التكامل الاقتصادي والتجاري لدول أفريقيا ومستعدون لتقديم كافة الخبرات

ترشيحاتنا

وهو يبكي.. نائب ترامب يلقي خطابا أخيرا قبل نقل السلطة

البطاطس 1.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته

منظمة الصحة العالمية تحدد مدة بقاء المصاب ناقلا للعدوى.. تفاصيل

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

دا عقد صلح.. خالد الجندي يفتح النيران على أول سيدة تخضع لزواج التجربة

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

على كرسي متحرك.. شاب مصاب بالشلل يتسلق ناطحات السحاب.. صور

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم