اخبار التوك شو.. فيفي عبدة تكشف حقيقة اعتزالها.. لميس الحديدي تكشف حقيقة التعديل الوزاري المرتقب..سموحة يكشف خطورة إصابة الهانى سليمان

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، عدم وجود آثار جانبية نتيجة سوء تخزين لقاحات كورونا ولكن القلق يكون فقط فى مدى مفعول اللقاح، وتأثيره ما بين تخزين جيد أو تخزين خاطئ، موضحة أنه فى حال التأكد من فاعلية لقاح بنسبة 95% ففي حالة تخزينه بطريقة سيئة يقل المفعول بنسب متفاوتة ولكن لا يصيب أحدًا بأذى.



الرعاية الصحية لـ أصحاب العزل المنزلي: اتصل بنا فورا في هذه الحالة

قالت الدكتورة رضوي إمام، المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، إن مبادرة الرئيس السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا تعكس أهمية ملف الصحة في أجندة الرئيس السيسي.



مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة: تعديل وزاري يشمل من 8 إلى 10 وزارات

كشف النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن التعديل الوزاري المتوقع الفترة المقبلة. قالت الدكتورة رضوي إمام، المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، إن مبادرة الرئيس السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا تعكس أهمية ملف الصحة في أجندة الرئيس السيسي.



محافظ الشرقية يكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في بلبيس

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل الهبوط الأرضي الذي وقع خلف مدرسة عسكرية في بلبيس.



فيفي عبده عن اعتزالها الرقص: برقص من البيت

كشفت الفنانة فيفى عبده، عن أنها كانت مريضة ولكنها الآن في فترة التعافي من المرض، مشيرة إلى أنها لم تعتزل الرقص الشرقى، قائلة "أنا برقص في البيت، أنا بحب الرقص الشرقي، وبقدمه من البيت والجمهور يتجاوب معي". كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل الهبوط الأرضي الذي وقع خلف مدرسة عسكرية في بلبيس.



الصحة: عقدنا اتفاقا للحصول على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت نهى عاصم، مستشارة وزارة الصحة للأبحاث، إن الوزارة حاليا تقوم بالإعدادات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، حيث أن الوزارة قامت بتجهيز الأمكان والموقع الإلكتروني لتلقي المواطنين، معقبة: هناك اتفاقات مع فايزر واللقاح الصيني بالإضافة إلى إتفاقية جافي.



معلومات لأول مرة.. لميس الحديدي تكشف حقيقة التعديل الوزاري المرتقب ومصير حكومة مدبولي

كشفت الإعلامية لميس الحديدى حقيقة التعديل الوزارى المرتقب ومصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.





يفقد الوعي.. نادى سموحة يكشف خطورة إصابة الهانى سليمان

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن خطورة اصابة الهانى سليمان حارس مرمي النادي. وأكدت لميس الحديدى خلال برنامج، "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إى"، أن إستدعاء حكومة الدكتور مدبولى ووزراء الحكومة طبقا لجدول زمنى لمجلس النواب تفسيرها هو أن كل الانباء عن التعديل الوزارى قد اختفت وان هذه الحكومة بهذا التشكيل باقية



انقطاع الإنترنت في مدينة الإنتاج الإعلامي.. وأحمد موسي: هل ده ينفع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي خلال الفترة المقبلة لمتابعة الحكومة وكافة المؤسسات، مردفا:" يعني مثلًا أن دلوقتي في مدينة الإنتاج والإنترنت مقطوع هل ده ينفع مفروض أجي القناة بشبكة إنترنت مثلًا؟".



الأرصاد توجه تحذيرا لـ مواطني القاهرة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد حالة خفيفة من عدم الاستقرار الجوي، وذلك نتيجة وجود المنخفض الجوي المتواجد على خط الأرض. قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي خلال الفترة المقبلة لمتابعة الحكومة وكافة المؤسسات، مردفا:" يعني مثلًا أن دلوقتي في مدينة الإنتاج والإنترنت مقطوع هل ده ينفع مفروض أجي القناة بشبكة إنترنت مثلًا؟".

تناولت برامج التوك شو اليوم، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة نستعرض أبرزها فى السطور الآتية..