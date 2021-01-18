هجمات جبانة دنيئة.. مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لقرية حدودية بمنطقة جازان بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.





وجددت مصر التأكيد على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.



