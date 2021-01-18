لميس الحديدي تطالب بضرورة توثيق الطلاق كشرط لوقوعه





يشار إلى أن مشكلة الطلاق من أكثر المشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى.

تصدت الإعلامية لميس الحديدي، لمشكلة الطلاق الشفهي، مستعرضة نماذج للفتيات التى تعرضن لهذه المشكلة.وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، أن الطلاق الشفهى دون توثيق منتشر للغاية ويستخدم كأداه لعقاب المرأة المصرية.وطالبت لميس لحديدي، بضرورة تغيير التشريعات الخاصة بالطلاق، بحيث يكون توثيق الطلاق كشرط لوقوعه حماية للنساء والاطفال وللأسر.