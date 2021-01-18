بشاير الخير 2021.. الانتهاء من مشروع المنطقة الصناعية على مساحة 34 فدانا بالمحلة.. محافظ الغربية: توفير 11 ألف فرصة عمل ورعاية مشروعات صغار المستثمرين ..شاهد

- الانتهاء من مشروع المنطقة الصناعية على مساحة 34 فدان بالمحلة

- محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بطول شارع نادي الشرطة وكوبري الرباط

- طرح الوحدات الصناعية لصغار المستثمرين ودعم مناطق متعددة الأنشطة الصناعية









"فيها حاجة حلوة.. بشاير الخير مع بدء فعاليات عام 2021 م".. كلمات سطرتها جهود مسئولي ديوان محافظة الغربية بالتنسيق مع قيادات هيئة التنمية الصناعية وكوادر ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة لإتمام المرحلة الأولى من إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع منطقة الصناعية 34 فدانا بالمحلة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم كافة المشروعات مناطق الصناعية وعلي رأسها مدينة المحلة العمالية لدعم صغار المصنعين وتوفير الآلاف من فرص العمل علي مستوي محافظات الجمهورية .





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رصد "صدى البلد"، ملامح أعمال التطوير الجارية ورصف وتمهيد كافة الطرق الممهدة من ميدان الشون ومدخل قرية العلو وربطها بكافة المحاور الرئيسية لكافة مداخل ومخارج المدينة العمالية تيسيرا لمهام عمل الوحدات الصناعية التي سيتم تشغيلها خلال 6 أشهر على الأكثر.





من جانبه كشف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة عن أنه كلف بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال التطوير تحت إشراف المهندس مجدي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس المدينة لمتابعة خطط الرصف وتطوير الطريق المؤدي إلي نادي الصيد تمهيدا لفتح بوابتي المنطقة الصناعية لدعم رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات والأنشطة الصناعية خلال الفترة المقبلة.





وتابع رئيس المدينة العمالية ان القوات المسلحة والجهات المنفذة للمشروع الرئاسي أسست المرحلة الأولى من الوحدات الصناعية كهدية لشعب وأبناء المحلة لافتا بقوله "تحيا مصر .. بسواعد أبناءها .. وكلنا إيد واحده لاعاده مدينة المحلة قلعة الصناعة المصرية".





وأفادت مصادر داخل هيئه التنمية الصناعية ان المنطقة الصناعيه بالمحلة تقع علي مساحة 34 فدان وتطرح للمستثمرين كحق انتفاع ايجاريا لمده 60 سنه فضلا عن كونها مكونه من 3 مراحل انشائيه وستضخ دماء جديده في مجالات الصناعات المختلفة وليست مقتصره علي صناعات الغزل والنسيج فقط لدعم كافة الصناعات الوطنية من بينها الفزل والنسيج والحديد والصلب والبلاستيك وقطع غيار السيارات .





وتابعت المصادر انه من المرجح افتتاح المشروع رئاسيا خلال فتره زمنيه ما بين "3_6" أشهر علي الأكثر. تزامنا مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائية من فيروس كورونا .





في ذات السياق أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم توفير نحو 11 الف فرصة عمل بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى في الرحلة الأولى والثانية مشيرا إلى توفير 7 آلاف فرصة عمل بالمرحلة الأولى ونحو 4 الأف فرصة بالمرحلة الثانية.

وأشار المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة المرافق بالمرحلة الأولى والثانية كما سيتم الإعلان عن فرص العمل وطريقة التقدم لها والشروط المنطقة على المتقدمين.





وتعد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى واحدة من 13 منطقة صناعية تقرر إنشائها على مستوى الجمهورية، حيث تقام المنطقة على مساحة 143 ألف متر مربع وتنقسم إلى 3 مراحل (الأولى عبارة عن مجمع صناعات نسيجية متكامل بعدد 615 وحدة صناعية على مساحة 40708 م2 – المنطقة الثانية على مساحة 59208م2 مقسمة إلى 43 قطعة صناعية من 400 إلى 1600م2 متعددة الأغراض الصناعية من " صناعات غذائية, هندسية , دوائية , أماكن إدارية" – المنطقة الثالثة على مساحة 43761م2 مقسمة إلى 37 قطعة صناعية من 400م2 إلى 2800م2) ، كما إنه تبلغ قيمة الاستثمارات بالمنطقة الصناعية 5 مليار جنيه وتوفر 25 ألف فرصة عمل.



