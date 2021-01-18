دولة أوروبية تعلن الاستسلام أمام كورونا

كشفت السلطات الصحية في البرتغال، أن نظام الصحة العامة في البلاد على وشك الانهيار حيث ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كما أخذت أسرة العناية المركزة في النفاذ.





وقالت وزيرة الصحة مارتا تيميدو، وفق ما نقلته رويترز: "نظامنا الصحي يتعرض لضغوط شديدة." "هناك حد ونحن قريبون جدًا منه."





بعد ثلاثة أيام من الإغلاق العام، أبلغت الحكومة البرتغالية التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين شخص فقط عن 10385 حالة جديدة و 152 حالة وفاة يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 549801، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 8861.





كما اعترف العلماء في مختبر ووهان بأنهم تعرضوا للعض أثناء جمع العينات في كهف يضم الخفافيش المصابة بفيروس كورونا.









وقال أحد الباحثين إن أنياب أحد الحيوانات مرت عبر قفازاته المطاطية "مثل الإبرة".









كما تم عرض الموظفين داخل المنشأة شديدة السرية وهم يتعاملون مع الخفافيش بدون قفازات ويعملون على "فيروسات حية" بدون أقنعة في انتهاك واضح لقواعد السلامة الصارمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن معدات الوقاية الشخصية ، وفقًا للقطات التي التقطها طاقم تلفزيون صيني وبثت في عام 2017.









وستثير هذه الاكتشافات مزيدًا من الأسئلة لفريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصول فيروس كورونا بعد أشهر من الجدل مع بكين حول الوصول إلى موقع ووهان.







