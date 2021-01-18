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التقديم ورقي وإلكتروني.. القباج توضح تسهيلات الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:58 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المدة المسموح بها للجمعيات الأهلية والأجنبية لتقنين أوضاعها هي سنة منذ صدور قانون اللائحة التنفيذية الجديدة وإجراءات تقنين الأوضاع بسيطة مؤكدة على ان النظام بالكامل مميكن.

وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر": بعد تقديم الجمعيات إلى الأوراق تحصل خلال 60 يوما على الموافقة بشكل تلقائي وهذه افضل فترة للجمعيات لتقنين أوضاعها ويتم التقديم الكترونيا وورقيا.

وأوضحت نيفين القباج : هناك تسهيلات كبيرة نقوم بها الان في توفيق أوضاع الجمعيات الاهلية وهذا القانون الخاص باللائحة الجديدة ينطبق على جميع الجمعيات المتواجدة في مصر.

وتابعت أن قبول التبرعات سيتم الكترونيا والمصروفات يتم تسجيلها إلكترونيا، مؤكدة أن الدولة قدمت العديد من المميزات للجمعيات الأهلية ومنها أنها عند دفع فواتير الكهرباء والمياه تعامل علي انها وحدة سكنية عادية ويحصل علي بالإضافة الي التخفيضات الجمركية  علي الاجهزة المستوردة من الخارج.

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