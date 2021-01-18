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نزار رفعت: لابد من تصحيح المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا المستجد

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:18 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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عادل نصار
كشف الدكتور نزار رفعت، أستاذ أمراض الصدر، عن أن وفيات فيروس كورونا المستجد تصل إلى 3% من المصابين، مطالبا الجميع بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وغسيل الأيدي باستمرار

وأكد "رفعت"، خلال لقائه عبر "زووم" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، مساء أمس الأحد، ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هناك شبابًا يتواجدون على أجهزة التنفس داخل المستشفيات. 

ووجه الدكتور نزار رفعت، أستاذ أمراض الصدر، حديثه لأصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا "لابد من الالتزام بالعلاج والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد". 

وتابع أستاذ أمراض الصدر، أن هناك أشخاصا يستهينون بأعراض المرض، والتعامل معه على أنه دور إنفلونزا عادي أمر في غاية الخطورة ويجب عدم التهور فيه.

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