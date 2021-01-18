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فن

عزيز عليً.. حلا شيحة تطلب الدعاء لـ محمد الصغير بعد إصابته بـ كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:41 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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مصطفى كرم
طالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء ل محمد الصغير والد الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بإنستجرام قائلة: "محمد الصغير انسان عزيز علي قلوبنا ..انا ادعوا له كل لحظة ان يشفيه رب العالمين و يعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا جميل اننا ندعي لبعض و نتبادل الدعاء و هو يحتاج لدعائنا جميعًااللهم انت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءًا تامًا لا يغادره سقما ورده يارب لاولاده و احفاده و كل احبابه امين يارب العالمين".

وكان الفنان أحمد السقا طالب متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام  الدعاء لحماه محمد الصغير بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد. 


وقال احمد السقا : "اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير". 
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