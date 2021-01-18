عزيز عليً.. حلا شيحة تطلب الدعاء لـ محمد الصغير بعد إصابته بـ كورونا

طالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء ل محمد الصغير والد الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بإنستجرام قائلة: "محمد الصغير انسان عزيز علي قلوبنا ..انا ادعوا له كل لحظة ان يشفيه رب العالمين و يعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا جميل اننا ندعي لبعض و نتبادل الدعاء و هو يحتاج لدعائنا جميعًااللهم انت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءًا تامًا لا يغادره سقما ورده يارب لاولاده و احفاده و كل احبابه امين يارب العالمين".





وكان الفنان أحمد السقا طالب متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام الدعاء لحماه محمد الصغير بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.







