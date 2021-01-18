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ثقافة

قصور الثقافة تواصل أنشطتها "أونلاين" بثقافة الغربية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:29 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
واصل قصر ثقافة الطفل بطنطا تقديم فعاليات الورشة الأدبية التي يقدمها "أونلاين" خلال شهر يناير الجاري لرواده من أطفال محافظة الغربية تحت عنوان "أدب الطفل بين الواقع والمأمول"، حيث يستعرض القصر موضوعات الكتابة الأدبية للطفل، وكيفية اكتشاف المواهب الأدبية الصغيرة، وما هي السبل لإعداد مفكر صغير قادر على مواجهة القضايا المعاصرة.

أكد محمد عمارة مدرب التنمية البشرية أن الدولة قدمت كل الدعم المتاح في محاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد للتخفيف من حدة آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، كما أنها وضعت ثقتها الكبيرة في وعي المصريين للعبور من تلك الأزمة التي ضربت العالم بأسره، وتابع كلمته خلال محاضرة لبيت ثقافة كفر الزيات بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية في زمن كورونا" قائلا: "لابد لنا من استيعاب الدرس جيدا، والمضي قدما في تغيير بعض الثقافات الخاطئة السائدة في مجتمعنا، ومن أهمها عدم التشكيك في قدرات الدولة، ومحاولة مد يد العون لمساعدة مؤسساتنا الحكومية في القيام بدورها على أكمل وجه".

شارك أطفال بيت ثقافة السنطة في احتفالية للبيت بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، حيث قدم الأطفال باقة متنوعة من اللوحات الفنية، التي عبرت عن مجهودات القوات المسلحة خلال أحداث الثورة، والتي حملت عنوان "شهداء مصر الأبطال"، بينما واصلت مكتبة كفر حجازي الثقافية الاحتفالات بمناسبة أعياد الكريسماس، وبداية العام الميلادي الجديد 2021، وذلك من خلال معرض للفن التشكيلي بمشاركة موسعة من أطفال القرية ورواد المكتبة، كما قدمت الموهبة الصغيرة هايدي عبد الله إحدى مواهب بيت ثقافة أبو صير العديد من الأعمال الفنية والتي تضمنت احتفالات المصريين بذكرى ثورة يناير.
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