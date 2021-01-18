في محاضرة تنويرية .. ثقافة الدقهلية تناقش آثار الهجرة غير الشرعية على المجتمع

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية من خلال المواقع الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظمت مكتبة كفر غنام محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع" حاضرتها إيمان عبد الله أخصائي خدمة مواطنين بإدارة شباب السنبلاوين.





وأشارت إلى تعريف الهجرة بأنها انتقال الناس بشكل فردي أو جماعي من بلدهم الأصلي إلى أي مكان آخر، أما الهجرة غير الشرعية فهي انتقال الأفراد للعيش في بلاد ما دون الحصول على موافقتها، وذكرت أن الظروف الحياتية في بعض الدول تكون السبب في معظم الأحيان للجوء الأفراد للهجرة غير الشرعية، والتي تؤدي إلى تعرض الكثيرين إلى الإصابة أو الوفاة وخاصة الغرق، أيضًا فقدان الكثير من الأموال التي تهدر عند دفعها في محاولة الهجرة غير الشرعية، وأضافت أن الهجرة غير الشرعية لها العديد من أشكال الانتهاكات مثل الدخول بشكل غير مصرح به أو غير موثق، أو الدخول باستخدام وثائق مزورة، أو مخالفات تتعلق بطول مدة التأشيرة، وتمت الإشارة إلى الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على الفرد والمجتمع مثل تعدد الجرائم والتسبب في الضرر للممتلكات الشخصية والعامة.



