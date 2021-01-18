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ثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية بقوافل دمياط الثقافية

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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انطلاقا من اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بنشر الوعي والثقافة بالقرى النائية والمحرومة ثقافيا بمحافظة دمياط، توجهت قوافل دمياط الثقافية لتغطية مراكز وقرى مختلفة بالمحافظة للمساهمة في نشر الوعي الثقافى، حيث إنطلقت قافلة قصر ثقافة كفر سعد لمركز شباب المدينة تضمنت لقاء عن "مخاطر التطرف" مع محمد حمد، وندوة أدبية للشاعر شاكر صبري والشاعر ياسر عبد العليم بركة، واختتمت بورشة فنية مع فادي السيد، بينما استقرت قافلة قصر ثقافة دمياط بقرية الشعراء مشاركين بلقاء ثقافي عن يناير مع سها ياسين، وأمسية شعرية تناولت سيرة الشاعر والإذاعي فاروق شوشة مع المتولي بصل، إلى جانب فقرات رسم حر لرواد المركز مع مواهب غنائية، كما شارك بيت ثقافة الزرقا بثاني القوافل الثقافية بجمعية تنمية المجتمع متضمنة لقاء عن "الذكاء الاصطناعي في مواجهه فيروس كورونا" مع عبد الله جمعه، وأمسية شعرية للشاعر قدري محمد، إلى جانب ورشة رسم للفنانة التشكيلية مريم شحتة.

استقبلت نوادي أدب دمياط الجديدة الشاعرة دينا لطفى لمناقشة "دور الفن وعلاقته بالشعر والسلوك الإنساني"، إلى جانب أمسية شعرية لنادى أدب قصر ثقافة فارسكور مع الشاعر أبو الخير بدر لعرض أجدد الأعمال منها قصيدة بعنوان "انسحاب" والشاعر محمد خليفة بقصيدة "على قد لحافك"، بينما أعد قصر ثقافة دمياط ورشة عن فن الخط العربي وأنواعه وزخارفه بلقاء فني مع دينا النجيرى، إلى جانب استكمال نادى المرأة بالقصر لورشة الأشغال اليدوية مع عبير يوسف.
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