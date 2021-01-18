محاضرات وأمسيات شعرية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، حيث أقام فرع ثقافة البحر الأحمر بقصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "الطموح" وهي ضمن سلسلة محاضرات التنمية البشرية ألقاها أيمن محمد، وقام بتعريف الطموح بأنه هو الشعور الذي يسكن داخل الإنسان والذي يدفعه الي تحقيق أحلامه وأمنياته مهما كانت صعوبتها، وذلك لنشئ جيل مبدع يشارك في بناء مستقبل الوطن وتحدث أيضا عن خصائص الطموح وتنظيم الوقت والثقة بالنفس.





نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين بعنوان "ثقافة قبول الآخر" ألقاها عبدالهادى أحمد، موضحا أن الدين الاسلامى دائما يكرم الانسان ويحث على إحترام الانسان المسلم وغير المسلم، فمهما إختلفت ثقافته أو فكره أو عقيدته فلابد أن نتقبل فكره ونهجه وطريقته، فقبول الآخر من أهم المبادئ التي يحث عليها الإسلام .



