ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

محاضرات وأمسيات شعرية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، حيث أقام فرع ثقافة البحر الأحمر بقصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "الطموح" وهي ضمن سلسلة محاضرات التنمية البشرية ألقاها أيمن محمد، وقام بتعريف الطموح بأنه هو الشعور الذي يسكن داخل الإنسان والذي يدفعه الي تحقيق أحلامه وأمنياته مهما كانت صعوبتها، وذلك لنشئ جيل مبدع يشارك في بناء مستقبل الوطن وتحدث أيضا عن خصائص الطموح وتنظيم الوقت والثقة بالنفس.

نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين بعنوان "ثقافة قبول الآخر" ألقاها عبدالهادى أحمد، موضحا أن الدين الاسلامى دائما يكرم الانسان ويحث على إحترام الانسان المسلم وغير المسلم، فمهما إختلفت ثقافته أو فكره أو عقيدته فلابد أن نتقبل فكره ونهجه وطريقته، فقبول الآخر من أهم المبادئ التي يحث عليها الإسلام .

قدمت فرقة بيت ثقافة القصير للفنون التلقائية عرض فنى أونلاين تضمن باقة من الأغانى والرقصات التراثية المختلفة منها "الكف والموال"، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية لشعراء نادى أدب سفاجا ألقي خلالها الشاعر عبيد طربوش مجموعة من القصائد الشعرية بالعامية المصرية منها "وخداه لفين ياطيور على جناحك، ثلاثية للحبيبة، الديب عوى" وقدم الشاعر الشاذلى عبد العزيز مجموعة قصائد بعنوان "التوته، وصية شهيد، شبابيك، ف المغربية ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ثقافة الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد عميد الأدب العربي

"الموسيقى والشعر" أمسية شعرية بقصر ثقافة الأقصر

قصور الثقافة تنظم فاعليات للتأكيد على الوحدة الوطنية وأثرها فى مواجهة الإرهاب

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة أونلاين بثقافة مطروح

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي».. محاضرة بـ ثقافة السويس

موهبة منياوية في تأليف الشعر بالعامية وشغل الآركت.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو.. فيفي عبدة تكشف حقيقة اعتزالها.. لميس الحديدي تكشف حقيقة التعديل الوزاري المرتقب..سموحة يكشف خطورة إصابة الهانى سليمان

زواج التجربة.. مقترح جديد لمواجهة أزمة الطلاق في مصر يثير جدلا على الهواء

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

كل واحد يخليه في نفسه.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع قام بسبه

بعد الاصابة بـ كورونا.. أحمد السقا يطلب الدعاء لـ حماه محمد الصغير

في غير المستشفيات.. «الصحة» تكشف أماكن توزيع اللقاحات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل القطار.. سائق يتوقف بسيارته على القضبان الحديدية لسبب غريب.. صور

بعد مطاردة سارق هاتفها المحمول.. رصاصة قاتلة تنهي حياة امرأة ثلاثينية

والركاب بداخلها.. نمر عملاق يسحب سيارة وزنها 2 طن بـ أنيابه.. فيديو