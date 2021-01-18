التوعية ضد مخاطر فيروس كورونا بثقافة البحر الأحمر

في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة للتوعية ضد مخاطر فيروس كورونا، نظم فرع ثقافة البحر الأحمر بقصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "الرعاية الصحية فى جائحة كورونا" حاضرها مجدى أحمد وتحدث فيها عن أهمية الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، غسل ما بين الأصابع وظهر اليدين وحول الأظافر للوقاية من فيروس كورونا، كذلك أهمية تجنب الإحتكاك البدنى عند التحية، ومن طرق التحية الآمنه التلويح باليد أو الإيماء بالرأس، كما نظم القصر ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر مع المدرب خالد عوض بإستخدام ألوان خشب، ورق الكانسون لرسم عدد من الأشكال المختلفة.





بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة أونلاين بعنوان "الإرهاب، أنواعه أسبابه وطرق علاجه" حاضرها عبدالسلام علي، موضحا أن الإرهاب هو ترويع للآمنين والإعتداء عليهم وإيذائهم، ومن أسباب الإرهاب التغذية الثقافية الغير سليمة، الضغوط الإجتماعية والإنسياق وراء الأفكار المتطرفة، ويكمن علاج هذه الظاهرة في إصلاح المنظومة التربوية وتفعيل الدور الإيجابي للأسرة.





نظم بيت ثقافة القصير محاضرة أونلاين بعنوان "الآلات الشعبية الموسيقية المصرية والتراث" ألقتها سهير إبراهيم، موضحة أن الناي والهارب من الآلات التي اشتهرت في مصر الفرعونية وتوارث منهما مع المصفقات والطبول 26 آلة موسيقية شعبية منذ ألوف السنين في البلاد، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع أولها آلات النقر وهي ذات إيقاع ولها رق جلدي في أحد وجهيها أو كليهما مثل الدف والدربكة والرق والنقرزان والكاسات وصاجات الباعة والطبل الكبير"طبل السيد والطبل السوداني" والطبل السيوي، والنوع الثاني هو المزمار وهو آلة نفخ لها تنويعات بعضها ذو ريشة مفردة أو مزدوجة أو بدون ريشة ومنها الآرغول والسلامية والمقرونة والشبابة والشلبية ومزمار قنا والستاوية مزمار مزدوج، أما النوع الثالث فهو آلات النبر أو الجر بالقوس على الأوتار ومنها السمسمية والطمبورة والربابة، بالإضافة إلى يوم ترفيهى للأطفال تضمن ألعاب ترفيهية، مسابقات، عروض أفلام سينما الأطفال تضمنت فيلم "دكان عم فندى" وهو يحث على الرفق بالحيوان وعدم ضربة والعطف علية وأن الحيوان لدية إحساس بما يفعله الإنسان من أعمال مؤذية له، كما تم عرض فيلم "الثلاجة" وهو فيلم يحث الأطفال على الحفاظ على الأجهزة الكهربائية وعدم الإهمال فيها لأنها تفيدنا فى حياتنا، بجانب فيلم "إيد على إيد" ويتحدث عن مجموعة من الطلاب الفنانيين فكروا فى عمل خيرى وهو الرسم على حائط مستشفى ٥٧ للأطفال والتعاون فيما بينهم لإدخال البهجة والفرحة لنفوس المرضى.



