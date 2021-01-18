لانتمائها إلى جماعات إرهابية.. التضامن: لدينا 52 ألف جمعية أهلية لم يوقف منها إلا 413 فقط

لم يتضرر أي من المواطنين بوقف هذه الجمعيات. قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 52 ألف جمعية تعمل في مصر لم يوقف منها إلا 413 جمعية تم التحفظ علي أموالها بسبب انتمائها إلى جماعات إرهابية و





وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية" المذاع علي قناة " إم بي سي مصر" الدولة المصرية كانت حريصة جدا على الأمن العام، كما أن الدعم المادي مطلوب للجمعيات الأهلية وهذا لتسهيل عملها في خدمة المجتمع المدني.





أن الجمعية الأهلية التي تحصل على موارد ولا تقدمها في شكل خدمات إلى المجتمع المدني يتم مساءلتها من قبل الحكومة عن كيفية التصرف في هذه الموارد اين انفقت أو وزعت. وأوضحت القباج أن







