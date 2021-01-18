محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "نبذ العنف والتطرف" تحدث د. مصطفى محمود عن التعصب وأثره على الفرد والمجتمع وعلى الخيارات السياسية للأفراد ودور الإعلام في نبذ العنف والتطرف، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة إكسسوارات الخرز نفذتها رحمة أحمد، ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المخدرات خطر علي المجتمع والفرد" أوضح خلالها جمال أبو المجد ما هي المخدرات وأنواع المخدرات وأصلها وآثار المخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ القصر ورشة فنون تشكيلية" تعليم حيل مبتكرة فى الرسم" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق كانسون أبيض وألوان مياه وشيليموه وسفنج.
أقام قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "تأثير الصم على المهارات الإجتماعية" وتحدثت شيماء شوقى عن تجنب التواجد فى مجموعات لتبسيط الفهم وعدم الضغط على الكلمات أثناء نطقها والصعوبة في فهم توصيل المعلومة وإعادتها مرة أخرى، بجانب محاضرة بعنوان "أهمية النظافة" أوضحت فيها د. سها محفوظ مديرة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية أهمية النظافة فى التعامل مع الآخرين بالظهور بمظهر لائق ومشرف، وتخلص الجسم من الروائح الكريهة والوقاية من الأمراض ونظافة المكان وتطهير الأسطح بإستمرار وتنشأة الأطفال على النظافة، بينما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب للمدربة أميرة حمودة.