محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "نبذ العنف والتطرف" تحدث د. مصطفى محمود عن التعصب وأثره على الفرد والمجتمع وعلى الخيارات السياسية للأفراد ودور الإعلام في نبذ العنف والتطرف، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة إكسسوارات الخرز نفذتها رحمة أحمد، ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المخدرات خطر علي المجتمع والفرد" أوضح خلالها جمال أبو المجد ما هي المخدرات وأنواع المخدرات وأصلها وآثار المخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ القصر ورشة فنون تشكيلية" تعليم حيل مبتكرة فى الرسم" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق كانسون أبيض وألوان مياه وشيليموه وسفنج.



