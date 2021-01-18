68 % من الشعب الأمريكي يرفضون العفو عن ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "اي بي سي نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن معارضة 68% من الشعب الأمريكي، العفو عن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن الجرائم التي قد يكون ارتكبها.





كما أيد 58% من المشاركين في الاستطلاع حظر الحساب الخاص بترامب على تويتر، وتكميم أصواته على مواقع التواصل الاجتماعي لحين مغادرته منصبه.





فيما وافق ثلثا المشاركين على طريقة اختيار الرئيس المنتخب جو بايدن، لفريقه الانتقالي، ما يزيد بمقدار 27 نقطة عن ترامب منذ 4 سنوات.





ورغم تفوق بايدن عن ترامب فيما يخص اختيار الفريق الانتقالي، إلا أنه لا يزال متأخر عن الرؤساء السابقين.





وحصل باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش الأب على ما بين 80 إلى 82٪ معدلات الموافقة على فريقهم الانتقالية. فيما حصل جورج دبليو بوش الابن على 72٪.



