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فن

من أسوان.. مصطفى خاطر مع بيومي فؤاد وسليمان عيد وكريم عفيفي

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:43 ص
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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مصطفى كرم
نشر الفنان  مصطفى خاطر مجموعة من الصور له مع صديقة مع عدد من نجوم الفن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر مصطفى خاطر بالصور من أسوان مع الفنان بيومي فؤاد وسليمان عيد وكريم عفيفي ومحمد ثروت وغيرهم اثناء تصوير احد الأعمال الفنية لهم. 

وشارك مصطفى خاطر، مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.


تدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر
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