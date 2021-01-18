أسعار ومواصفات سيارة تويوتا CH-R موديل 2021 الجديدة كليًا.. صور





مواصفات تويوتا CH-R موديل 2021





تأتي سيارة تويوتا CH-R موديل 2021 بمحرك ١٢٠٠ سي سي تيربو ٤ سليندر و ١١٣ حصان، وذلك لتتماثل قوة مع النسخة الماضية منها.





تجهيزات تويوتا CH-R موديل 2021





يتميز تصميم السيارة بخطوط انسيابية منحوتة بشكل رياضي، ويكمل المظهر الرياضي الجنوط ال ١٧ إنش المزودة بها السيارة.





كما زودت السيارة بسبولير رياضي، ونظام إضاءة ليد وكشافات مسحوبة أكثر من الأمام.





بالإضافة إلى:





- كراسي كهربائية.

- إضاءة داخلية متنوعة.

- ستارت إنجين.

- كاميرا خلفية.

- نظام كار أبل بلاي واندوريد أوتو، ونظام الدخول الذكي لفتح السيارة تاتش بدون مفتاح.





أسعار سيارة تويوتا CH-R موديل 2021





وحددت الشركة سعر سيارة تويوتا chr موديل 2021 ليصل إلى 445,000 جنيه مصري.





وكانت شركة تويوتا قد أعلنت مؤخرًا عن طرح فئات جديدة من السيارة تويوتا كورولا 2021، وبالتالي تنضم إلى فئات السيارة في السوق المصري.





وتأتي الفئة الجديدة Active plus من كورولا 2021 مزودة بباركينج سنسور، وفوج لايت، أما الفئة الأخرى التي طرحتها الشركة Comfort Plus فمزودة بباركينج سنسور، وكروز كنترول.





ويصل سعة محرك السيارة تويوتا كورولا 2021 إلى 1600 سي سي وهو مزود بناقل حركة أوتوماتيكي متطور ” CVT ”





والذي يعطي تحكمًا أعلى في السرعات للحصول على قيادة حماسية ومثيرة مع تقديم أعلى مستويات الراحة والسلاسة في الاستجابة أثناء القيادة و تدعم بنظام رياضي للقيادة.





وتتراوح أسعار سيارات تويوتا كورولا من 290 ألف جنيه لأول فئة مانيوال، وتصل حتى 450 ألف جنيه للفئة الأعلى من السيارة.

في احتفالية عبر الإنترنت بواسطة الفيديو كونفرانس، أعلنت شركة تويوتا مصر عن طرح الموديل الجديد من السيارة chr موديل 2021 بشكلها الجديد في مصر.