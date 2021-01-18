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رياضة

كوكا يحتفل بفوز فريقه وهدفه القاتل في شباك جيانينا اليوناني

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:11 ص
كوكا
كوكا
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مصطفى كرم
احتفل أحمد حسن كوكا لاعب فريق  أولمبياكوس اليوناني بفوز فريقة على فريق جيانينا وإحرازه هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

ونشر أحمد حسن كوكا مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق عليها قائلا "ياله من شعور ان تسجل في آخر دقيقة وتساعد الفريق بالفوز". 

وقاد أحمد حسن كوكا، فريقه أولمبياكوس، للفوز على جيانينا بهدف نظيف، في الجولة السابعة عشرة لبطولة دوري السوبر اليوناني.

كوكا حل بديلًا في الدقيقة 66، ليكافئ مدربه ويسجل هدف الانتصار في الدقيقة 94، ليقود فريقه أولمبياكوس لتحقيق نقاط المباراة الثلاث بصعوبة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 45 في صدارة جدول ترتيب الدوري اليوناني، فيما توقف رصيد جيانينا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.


وغاب كوكا عن أولمبياكوس لفترة وصلت لأكثر من شهر، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد
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