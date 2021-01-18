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توك شو

الإخلاص والتوازن.. ما لا تعرفه عن الراحلة فاتن حمامة في ذكرى وفاتها

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:39 ص
فاتن حمامة
فاتن حمامة
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عادل نصار
كشف الدكتور عمرو المليجي، نجل شقيقة الفنانة فاتن حمامة، تفاصيل جديدة عن الفنانة الراحلة فاتن حمامة، مؤكدا أنها انسانة مخلصة بشكل غير عادي. 

وأضاف المليجي، في لقاء عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية، مساء أمس الأحد، أنه من أهم ما يميز الفنانة الراحلة التوازن واخلاصها الشديد فى أى عمل تقوم به سواء على المستوى المهنى أو الأسرى والاجتماع، لافتا الي أنه الراحلة لم تكن تمثل بل كانت تعبر. 

وأضاف نجل شقيقة الفنانة فاتن حمامة: "هى اللى كانت بتجمعنا.. وحريصة كل الحرص على جمع العائلة فى منزلها ودائمًا ما تكون فى أفراح وأحزان العائلة". 
 
وأضاف "المليجى"، أنها كانت تمتلك موهبة فريدة فى أداء الأدوار التى تقوم بها.
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