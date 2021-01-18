ميسي يتصدر تويتر بعد طرده لأول مرة في تاريخه بنهائي السوبر الإسباني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميسي بعد طردة امام فريق أتلتيك بلباو وخسارة برشلونة لقب السوبر الإسباني





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ الاسطورة ميسي يُطرد للمرة الاولى مع برشلونة الفريق الأول" و"‏في نفس البطوله وفي نفس العمر، الأسطورة كريستيانو يحسم البطولة لفريقه ويخرج من الملعب مرفوع الرأس في حين ميسي يتخاذل طول المباراة وينطرد ويخرج من الملعب ويتسبب بإحباط محبينه".





وقال آخرون: "‏حمراء لميسي مبروووك أيها الحكم أنت أول حكم يطرد ميسي مع برشلونة " و" ‏فوز تاريخي لبيلباو بكأس السوبر الإسباني ٢/٣ أمام برشلونة بعد وقت إضافي وبعدما تعادل في الرمق الأخير من الوقت الأصلي في مباراة شهدت طرد ميسي لأول مرة ، بيلباو كان قد أقصى ريال مدريد من نصف النهائي ١/٢ ،فريق يستحق الاحترام لأنه لا يتعاقد مع الأجانب ولم يهبط أبدًا إلى الدرجة الثانية".





وشهدت مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو طرد البرغوث الارجنيني ليونيل ميسي لأول مرة خلال 753 مباراة مع برشلونة.





وتوج فريق أتلتيك بلباو ببطولة كأس السبر الإسباني بعد اقتناص فوز في مباراة من العيار الثقيل أمام برشلونة، في ليلة حسم اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.





وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.





ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان.









وسجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة.





تمكن إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو من تسجيل هدف فيقه الثالث وتحقيق ريمونتادا قوية في شوط المباراة الإضافي في الدقيقى 94 من عمر المباراة.



