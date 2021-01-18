خالد عكاشة: مصر قدمت إسهامات كبيرة في تسوية المصالحة الفلسطينية

كشف اللواء خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الدور المصري في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر قدمت مساهمات كبيرة في تسوية المصالحة الفلسطينية.





ووجه عكاشة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة ten والذى يقدمة الإعلامى عمرو عبد الحميد، كلمة للفصائل الفلسطينية، قائلا :"حان الوقت وعلى الفلسطينيين أن يقدموا نموذج"، متابعا أنه لابد من حل إشكالية الانقسام الفلسطيني والبعد عن البحث عن المصالح الشخصية خاصة أننا أمام قضية عادلة بامتياز ولا يجب أن تخسرها.





وأكد أن هناك رغبة أكيدة لدى القيادة المصرية في تحريك القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للمملكة الأردنية ورئيس جهاز المخابرات المصرى إلى رام الله يجعلنا نقف أمام تطور كبير فى مستويات عالية خاصة بالقضية.