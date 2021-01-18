يمكنهم الإدخار بها.. وزير الاتصالات: نعمل على إتاحة محافظ إلكترونية لمستفيدي "تكافل وكرامة"

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع إتفاقيه بين وزارتي التضامن الإجتماعي والاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، لتوفير خدمة متكاملة لمستفيدي برامج تكافل وكرامة.





وقال "طلعت" خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" إن المصرية للاتصالات ستقوم بتوزيع 3.5 مليون شريحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، موضحا أن الهدف من هذا البروتوكول التواصل المباشر والسري والأفعال مع مستحقي الحماية المجتمعية، واعلمهم بموعد صرف المعاشات وجهات الصرف.









وأضاف وزير الاتصالات، أن هناك خطة وضعت لتخفيف العبء من على كاهل المواطنين، ومساعدتهم في إقامة محافظ إلكترونية، مؤكدا أن المصرية للاتصالات هي التي تحملت تكلفة 3.5 مليون شريحة لدعم أصحاب تكافل وكرامة.









وأشار المهندس عمرو طلعت ، إلي أن الوزارة تعمل على إتاحة محافظ إلكترونية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" حتى يمكنهم الادخار بها.