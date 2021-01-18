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توك شو

جدل بين عمرو يوسف ودينا الشربيني حول التمييز بين المرأة والرجل

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:17 ص
دينا الشربينى، وعمرو
دينا الشربينى، وعمرو يوسف
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إسراء صبري
روت دينا الشربينى، لـ عمرو يوسف خلال برنامج "بصراحة مع" الذى يعرض على قناة "MBC " عن موقف حدث معها، قائلة: "كنت في تجمع مع أصدقاء أجانب وأحد أصدقائي كان بيقدمني للمجموعة..بيبص لقاني بحط مانيكير وكريم".

وتابعت: كان ناقصلي احط المانيكير والكريم بس هما استعجلوني، معقبة: أيه المشكلة أني اعمل كدا هو عشان انا ست يعني".

وأضاف عمرو يوسف، الفترة الحالية أصبحت المرأة تحصل على حقوقها.

وتوجه عمرو يوسف بالحديث إلى دنيا الشربيني، قائلا: احسن شيفات العالم ومصممين الأزياء رجالة، لتجيبه "الشربيني": لا يا حبيبي احسن ناس بتعمل أكل إحنا..طنط وكندة طبيخهم وحش؟".

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