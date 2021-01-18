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سيارات

اندماج فيات كرايسلر وبيجو رسميا

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:01 ص
فيات كرايسلر
فيات كرايسلر
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أماني نوار
بعد مفاوضات كثيرة أصبح أندماج مجموعة فيات كرايسلر ، وبيجو سيتروين رسميا ، وذلك أعتبار من 16 يناير ،وتم تداول سهم شركة ستيلانتس في بورصة باريس وميلانو ، والثلاثاء في بورصة نيويورك.

وسيعقد كارلوس تافاريس أول مؤتمر صحفي للمجموعة الجديدة ، وذلك لتوضيخ الرؤية للشركة ، وتحديات المستقبل ، وسيتم التوجه لصناعة السيارات الكهربائية ، وطرق التعامل مع جائحة فيروس كورونا واستراتيجيات جذب مشترين جدد .

وسيبدأ الإندماج الجديد مع فيات كرايسلر ، وأربعة اخرى من بيجو سيتروين ، لذلك ستختفي بعد العلامات التجارية بعد الإندماج ، ومن ضمن هذه العلامات هي فيات وألفا روميو ومازيراتي ، ولكن تبقى من طرف فيات كرايسلر جيب ورام اللذان بدونهما لم يتم الإندماج.

يذكر أن الاندماج بين فيات كرايسلر ، وبيجو شهد العديد من المخاوف والتحقيقات خوفا من الاحتكار،وأكدت فيات  من قبل عن صفقة الإندماج التي من المقرر إنجازها في أوائل 2021 على أبعد تقدير ،كما ستضم هذه المجموعة العملاقة علامات بيجو وسيتروين وفيات وكرايسلر وجيب وألفا روميو ومازيراتي.

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