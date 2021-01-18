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وزير الاتصالات يكشف حجم استخدام المصريين للإنترنت خلال فترة كورونا.. وهذه ساعات الذروة يوميا

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:09 ص
المهندس عمرو طلعت
المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
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كريم الخطيب
كشف  المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حجم استخدام الشعب المصري للانترنت والتكنولوجيا خلال فترة كورونا، موضحا أنه منذ أن اندلعت جائحة فيروس كورونا العام الماضي زاد عدد ساعات الذروة على الإنترنت، بسبب تواجد المواطنين في المنازل لفترات أطول. 

وأضاف "طلعت" خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" أن الطلبة أصبحوا متواجدين في المنازل ويتابعون الدراسة عن بعد عبر المنصات الإلكترونية وبرامج الإنترنت، وفي بعض الأحيان يجرون الامتحانات من خلال الإنترنت، فضلا عن اتصالات الصوتية والفيديو بين المواطنين. 

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن هناك قطاع كبير من المواطنين عملهم خلال الإنترنت، وهذا سهل عملية التطبيق والتنفيذ، فضلا عن تبادل صور الاشعة والتحاليل الطبية بين المرضى والأطباء، مؤكدا أن الذروة تحدث من الساعة الخامسة مساءًا وتستمر بعد منتصف الليل، ولكنها زادت مؤخرا بعد الجائحة، لتصل الي 15 ساعة في اليوم.

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