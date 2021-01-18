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أخبار البلد

مشهد من أحدث أعمالها.. هنا الزاهد تظهر بجروح في وجهها

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:32 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره جديدة لها اثناء تحضيرها لأحدث أعمالها الفنية.

وظهرت هنا الزاهد بالصورة التي نشرتها عبر خاصية استوري بحسابها وهى داخل لوكيشن التصوير ووجهها به جروح كثيرة استعدادا للتصوير وعلقت قائلة " وشي من غير ميك اب".

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى
مشهد من أحدث أعمالها.. هنا الزاهد تظهر بجروح في وجهها
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