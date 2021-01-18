الملعقة السحرية على الريق تحافظ على صحة عظامك

أسباب للحصول على ملعقة من زيت الزيتون أولًا في الصباح على معدة فارغة لما لها من تأثيرات مذهلة على جسمك إليك أبرز فوائد تناول زيت الزيتون على الريق يقدمها موقع برايت سايد.
1. يحول بشرتك.
يعتبر زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في العديد من مستحضرات التجميل ، ويمكن أن يفيد بشرتك كجزء من نظامك الغذائي أيضًا. أنه يقلل من الاحمرار والتورم ويحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي.
أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بزيت الزيتون له تأثير إيجابي على وزن الجسم.في دراسة استمرت 3 سنوات أثبتت أن تناول زيت الزيتون ساعدهم على إنقاص الوزن.
3. إنه جيد لعقلك.
يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام على إزالة تراكم اللويحات داخل خلايا الدماغ. قد تسبب هذه اللويحات مرض الزهايمر ، وهو المرض العقلي الأكثر شيوعًا في العالم. يتمتع الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.
4. يدعم صحة عظامك.
يمكن أن تفيد العناصر النزرة في زيت الزيتون الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي. يعمل هذا بشكل أفضل عند دمجه مع زيت السمك ، وهو مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية. تعمل المركبات الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين قوة قبضة اليد ، وآلام المفاصل ، وتيبس الصباح الناجم عن التهاب المفاصل.
5. يقلل من الالتهابات.
إثراء نظامك الغذائي بزيت الزيتون والأطعمة الأخرى بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم. وهذا بدوره قد يساعد في منع أو شفاء العديد من الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.
6. إنه جيد لصحة أمعائك.
يمكن لبعض أنواع البكتيريا التي تعيش في معدتك أن تسبب قرحة في المعدة. ثبت أن زيت الزيتون يحارب البكتيريا الضارة ، وبعضها مقاوم للمضادات الحيوية. 30 جرامًا فقط من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميًا يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في أقل من 14 يومًا .
1. يحول بشرتك.
يعتبر زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في العديد من مستحضرات التجميل ، ويمكن أن يفيد بشرتك كجزء من نظامك الغذائي أيضًا. أنه يقلل من الاحمرار والتورم ويحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي.
2. قد يساعدك على إنقاص الوزن.
أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بزيت الزيتون له تأثير إيجابي على وزن الجسم.في دراسة استمرت 3 سنوات أثبتت أن تناول زيت الزيتون ساعدهم على إنقاص الوزن.
3. إنه جيد لعقلك.
يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام على إزالة تراكم اللويحات داخل خلايا الدماغ. قد تسبب هذه اللويحات مرض الزهايمر ، وهو المرض العقلي الأكثر شيوعًا في العالم. يتمتع الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.
4. يدعم صحة عظامك.
يمكن أن تفيد العناصر النزرة في زيت الزيتون الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي. يعمل هذا بشكل أفضل عند دمجه مع زيت السمك ، وهو مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية. تعمل المركبات الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين قوة قبضة اليد ، وآلام المفاصل ، وتيبس الصباح الناجم عن التهاب المفاصل.
5. يقلل من الالتهابات.
إثراء نظامك الغذائي بزيت الزيتون والأطعمة الأخرى بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم. وهذا بدوره قد يساعد في منع أو شفاء العديد من الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.
6. إنه جيد لصحة أمعائك.
يمكن لبعض أنواع البكتيريا التي تعيش في معدتك أن تسبب قرحة في المعدة. ثبت أن زيت الزيتون يحارب البكتيريا الضارة ، وبعضها مقاوم للمضادات الحيوية. 30 جرامًا فقط من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميًا يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في أقل من 14 يومًا .