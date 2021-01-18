بالتزامن مع حملة التلقيح.. البرازيل تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 33 ألفا و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و551 حالة وفاة جديدة.





يأتي ذلك مع انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البرازيل، عقب اعتماد لقاحين وهما اللقاح الصيني ولقاح أكسفورد للإستخدام الطارئ في البرازيل.





فيما نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن رفض السلطات الصحية البرازيلية تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا.





وأوضح الصندوق - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الوكالة البرازيلية طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية بشأن اللقاح سيتم تزويدها بها قريبا، مشيرا إلى أن هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل "سبوتنيك V".



