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بشرة خير.. البورصة المصرية تطمئن المصريين حول ارتفاع المؤشرات

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:55 ص
ارتفاع المؤشرات
ارتفاع المؤشرات
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كريم الخطيب
تحدث إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن إرتفاع البورصة إلى 4.5٪، وتربح 17.7 مليار جنيه خلال التعاملات أسبوع الماضي. 

وقال "سعيد" خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" إنه مع الانتهاء من العطلات والعودة مرة أخرى، يحدث نوع من النشاط الملحوظ وهذا ما شاهدناه الأسبوع الماضي، موضحا أن الإداء والمؤشرات كانت من الأسبوع قبل الماضي أيضا، وبالتالي شهدنا 7 جلسات ارتفاع وهذا لأول مرة منذ فترة طويلة نرى ارتفاع المؤشرات لهذا الحد.

وأشار عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، الى أن الرؤية خلال الفترة القادمة تشير الي ان الاحجام والتعاملات في السوق مطمئنة ويمكن نستكمل الإداء الجيد ونعاود الارتفاع مرة أخرى، مضيفا أن جائحة فيروس كورونا والحظر كان لها تأثير على عمل البورصة. 
https://www.facebook.com/172650292797994/posts/3748803775182610/
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