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مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم.. خطوة نحو سد الفجوة الغذائية

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:16 ص
إنتاج حيواني
إنتاج حيواني
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كريم الخطيب
أجرى الإعلامي عمرو خليل جولة تفقدية داخل مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، حيث التقى اللواء فايز محمد أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، للإطلاع على أساليب تربية الماشية والإنتاج الحيواني بالمجمع. 

قال اللواء فايز محمد أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إن مجمع الإنتاج الحيواني مقام على مساحة 485 فدان، لتربية الماشية، موضحا أن المجمع يشمل 18 الف رأس من الماشية للتربية والتسمين، بالإضافة الي مجزر ألي متكامل بطاقة 320 رأس في الوردية الواحدة. 


وأضاف "أباظة" خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" أن مجمع الإنتاج الحيواني به مصنع لإنتاج كافة انواع اللحوم المختلفة، فضلا عن إنتاج المنتجات العلبة، مشيرا إلى أن المجمع به مركز علمي للأبحاث والتدريب لإجراء الأبحاث على بعض السلالات كلها. 


وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إلى أن مجمع الفيوم به مزرعة بحثية لإجراء الأبحاث لخدمة المشروع وتقليل التكلفة، موضحا أن هناك منفذ لعرض وبيع منتجات اللحوم، فضلا عن زراعة 200 فدان  لإنتاج الأعلاف. 

وأوضح أن المركز بقدم منتجات صحية وآمنة، ويوفر فرص عمل لأهالي الفيوم، منوها إلى أن معظم العاملين بالمجمع من المواطنين المدنيين بالمحافظة، ويسمح لطلاب الدراسات العليا بكلية الزراعة بالفيوم لاستكمال دراستهم داخل المجمع.

وأشار اللواء فايز محمد أباظة، إلى أن هناك 23 مجمع للإنتاج الحيواني التابعين للشركة، ويتم تدريب الكوادر البشرية على التنمية والثروة الحيوانية، مضيفا أن مجمع الفيوم يجمع الأساليب العلمية الحديثة والمواصفات القياسية في تربية الماشية.

وشدد على أنه يتم اعداد صغار المربين بالماشية خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري، لافتا إلى أنه تم دعم هؤلاء المربين بآلاف، وهذا من خلال قروض ميسرة بقيمة 5٪ فقط، والتسليم في الحال. 


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