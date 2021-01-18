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سيارات

بسعر 355 ألف جنيه.. طرح دفسك ايجل DFCK EAGLE 580 موديل 2021 في مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:12 ص
دفسك ايجل dfsk eagle
دفسك ايجل dfsk eagle 580 موديل 2021
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اشرف عطية
طرحت شركة دفسك في مصر مؤخرا سيارتها دفسك ايجل dfsk eagle 580 موديل 2021 بلوحة قيادة جديدة كليا والتي تنتمي لطراز السيارات العائلية متعددة الاستخدامات SUV و ها الطراز اصبح مطلوبا مؤخرا بشكل كبير نظرا لمساحته الداخلية الكبيرة و ارتفاعه الجيد عن الارض مما يمكنه من تخطي التضاريس الصعبة . 

و تستعد شركة دفسك ايضا لطرح السيارة ايجل eagle ix5 بمحرك 1500 سي سي تيربو 150 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر وهذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من نوع CVT ولم تعلن الشركة حتى الآن عن الموعد الرسمي لطرح ايجل eagle ix5 وأنها الآن لا تزال في فترة الاختبار للتأكد من ملائمتها للعمل في البيئة المصرية لتفادي حدوث أي مشاكل فيها. 

كما لم تعلن شركة دفسك عن مواصفات السيارة  دفسك ايجل dfsk eagle 580 موديل 2021 بشكل رسمي و لكن من المتوقع ان تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 165 حصان متصل بفتيس CVT من 6 سرعات وبها جنوط سبور قياس 17 بوصة و بها 4 ايرباج وكاميرا أمامية وخلفية وحساس ركن وشاشة قياس 10 بوصة .

سعر  السيارة  دفسك ايجل dfsk eagle 580 موديل 2021 في مصر

واكتفت شركة دفسك بالأعلان عن سعر السيارة دفسك ايجل dfsk eagle 580 موديل 2021 في مصر هو 355.000 جنيه 
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