أخبار الفن.. تفاصيل عن حياة صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع.. وتأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





تحل اليوم الأثنين الموافق 18 يناير، ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني الحافل.



علم موقع "صدى البلد" أنه تم تأجيل تصوير مسلسل "60 دقيقة" للمخرجة مريم الأحمدي، إلى شهر فبراير بعدما كان من المفترض بدء تصوير أحداثه في مطلع الشهر الجاري، وذلك بسبب فرض الحظر في لبنان.



يستعد المخرج حسام علي، لتصوير مشاهد مسلسل "ورق التوت" في منتصف شهر فبراير القادم، وذلك بعدما انتهى من تصوير مسلسل "القاهرة كابول".