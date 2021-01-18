ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. تفاصيل عن حياة صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع.. وتأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:18 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. أبرز التفاصيل عن حياته
تحل اليوم الأثنين الموافق 18 يناير، ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني الحافل.

علم موقع "صدى البلد" أنه تم تأجيل تصوير مسلسل "60 دقيقة" للمخرجة مريم الأحمدي، إلى شهر فبراير بعدما كان من المفترض بدء تصوير أحداثه في مطلع الشهر الجاري، وذلك بسبب فرض الحظر في لبنان.

يستعد المخرج حسام علي، لتصوير مشاهد مسلسل "ورق التوت" في منتصف شهر فبراير القادم، وذلك بعدما انتهى من تصوير مسلسل "القاهرة كابول".

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تقديمه بلاغ في أحد متابعيه بعد أن قام بسبه برسالة على تطبيق ماسينجر. 

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل النادي الأهلي أمام فريق البنك الأهلي امس في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

طالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء لـ محمد الصغير والد الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

تداولت صور للملحن والمطرب عمرو مصطفى من حفل زفاف الموزع نادر حمدي، في أول ظهور له بـعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصابه في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. شريف مدكور: هو ليه في مجتمعنا عادي الراجل يبين عورته والست لأ؟.. وسر عدم زواج رغدة مرة أخرى

من بطولة ثراء جبيل.. حسام علي يستعد لتصوير ورق التوت في فبراير المقبل

خاص| بعد فرض الحظر في لبنان.. تأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس

كل واحد يخليه في نفسه.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع قام بسبه

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. زاهي حواس يحذر أحمد موسى قبل نزول مقبرة في سقارة.. حالتان إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المونديال

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18-1-2021 بمحافظات مصر

الأزمة اللبنانية.. هل يعيق الفيديو المسرب لـ عون ضد الحريري تشكيل الحكومة؟

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. أبرز التفاصيل عن حياته

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

Advertisements

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

دا عقد صلح.. خالد الجندي يفتح النيران على أول سيدة تخضع لزواج التجربة

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

زواج التجربة.. مقترح جديد لمواجهة أزمة الطلاق في مصر يثير جدلا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

على كرسي متحرك.. شاب مصاب بالشلل يتسلق ناطحات السحاب.. صور

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم