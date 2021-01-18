ياسمين رئيس تسترجع زكرياتها قبل انتشار فيروس كورونا

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة قديمة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ياسمين رئيس بالصورة من داخل المطار قبل انتشار فيروس كورونا وعلقت قائلة "ايام ما كنا بنسافر".





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.







