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فن

ياسمين رئيس تسترجع زكرياتها قبل انتشار فيروس كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:59 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة قديمة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت ياسمين رئيس بالصورة من داخل المطار قبل انتشار فيروس كورونا وعلقت قائلة "ايام ما كنا بنسافر".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.


وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري..
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