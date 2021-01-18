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أخبار العالم

غارات إسرائيلية على أهداف لحماس في قطاع غزة

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:23 ص
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شن غارات على أهداف لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. 

وقال في بيان له إن الغارات جاءت ردا على هدوم صاروخي تم إطلاقه من قطاع غزة. 

ومن ناحية أخرى، وافقت حكومة سلوفاكيا، على توصية وزارة الدفاع السلوفاكية بتجهيز 17 من أنظمة الرادار المضادة للصواريخ الإسرائيلية، ويقدر حجم الصفقة، التي قادها قسم "سايبت" بوزارة الجيش الإسرائيلية بأكثر من نصف مليار شيكل (حوالي 150 مليون يورو) وتشمل أنظمة رادار MMR وأنظمة أخرى.
 
وتشمل الاتفاقية كذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى سلوفاكيا ضمن التعاون الصناعي، بما في ذلك دعم الصناعة المحلية، وكجزء من الصفقة، سيتم تصنيع مكونات الرادار بالتعاون مع الصناعات الدفاعية المحلية في سلوفاكيا، بقيادة وزارة الجيش الإسرائيلية.
 
وستسمح أنظمة الرادار الإسرائيلية بالاندماج مع أنظمة دفاع الناتو، حيث تم دمج أنظمة مماثلة في السنوات الأخيرة في أنظمة القيادة والتحكم في البلدان الأخرى داخل حلف الناتو.
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