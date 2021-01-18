وفاة رئيس تمريض مركز حضرى السكاسكة بالعريش بـ كورونا

توفي أحمد سليمان عمر رئيس تمريض مركز حضرى السكاسكة بالعريش محافظة شمال سيناء ،متأثرا بإصابته بفيروس كورونا،حيث تم عزله بمستشفي العريش العام فور ظهور أعراض المرض عليه، إلا أنه توفي متأثرا باصابته، وتعد هذه ثاني حالة في صفوف الجيش الأبيض من هيئة التمريض بشمال سيناء ، بفيروس كورونا .

وقد سطرت هدى رشاد ، رئيس قسم العمليات بمستشفى العريش العام ، اسمها في قائمة شهداء الجيش الأبيض،منذ 4 أيام،حيث كانت أول حالة وفاة بكورونا في طاقم الجيش الأبيض على مستوى محافظة شمال سيناء بمستشفى العريش العام.

وقد سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ،شفاء 7حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتها بالفيروس ، وذلك أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 81 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة في شهر ديسمبر من عام2019م.. كما سجلت المديرية اصابة 7حالات جديده بالفيروس ، حيث بلغ إجمالي عدد حالات العزل بمستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد12حالة ، و82حالة عزل منزلي .

من جانبه ، قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية .

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تجهيز المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى ليكون مقرا لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا المستجد.

وأشار الى انه سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء.كما تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بـ كورونا بعد اصابة عدد كبير من الاهالى خلال الفترة الماضية، كما تم تزويد مستشفي بئر العبد المركزي النموذجي بخزان اكسجين سعة10800لتر.



كما سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

فيما شدد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا ، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

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