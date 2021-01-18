توجيه السيسي بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر يتصدر عناوين الصحف

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الإثنين، عددًا من الموضوعات، من بينها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، وتأكيده دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى استماع مجلس النواب لبيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، فضلًا عن وصول 19 عربة ركاب سكك حديدية جديدة إلى ميناء الإسكندرية.





من ناحية، ألقت الصحف الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، بالإضافة إلى استكمال كافة مكونات المشروع، خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر"، حيث وجه الرئيس السيسي بأن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واختيار أنسب الطرازات التي تلائم متطلبات السوق المصرية واحتياجاتها، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.





وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، منوهًا بأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة.





وقال الرئيس السيسي- خلال استقباله، وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة- إن "عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المناسب لنجاح جهود وأنشطة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري.

ومن جانبه، أعرب ميني عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا حرصه على زيارة مصر في طليعة جولاته الخارجية بعد إطلاق المنطقة، كما أعرب عن التقدير لما أولاه الرئيس السيسي من اهتمام ومتابعة حثيثة لإجراءات إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي من خلال إعلان تدشين المنطقة التجارية تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، إلى جانب كون مصر من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وذلك في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية بالقارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.

كما أكد ميني حرصه على الاستفادة من التجربة التنموية الملهمة الجارية حاليًا في مصر لصالح تعزيز جهود منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق النجاح لها.

ومن ناحية أخرى، سلطت الصحف الضوء على أنه من المقرر أن يستمع مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الاثنين إلى بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، كما يستمع مجلس النواب إلى بيان وزيري التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويواصل المجلس غدًا الثلاثاء الاستماع إلى بيان وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يُخصص بعد غد الأربعاء للاستماع إلى بيان وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ويُخصص يوم الخميس للاستماع إلى بيان وزيري الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وفي إطار منفصل، تناولت الصحف إعلان وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول 19 عربة ركاب سكك حديدية جديدة إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية وشركة (ترانسماش) الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار الوزير إلى أن العربات الـ19 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وبوصولها بلغ إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن 227 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ولفت إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة بواقع 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، فضلًا عن 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأكد الوزير أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، منوهًا بأن الصفقة تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل.