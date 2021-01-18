البطاطس 1.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

الطماطم 2.5 جنيه

البصل 5.5 جنيه

البطاطس 1.5 جنيه

الكوسة 4 جنيهات

الباذنجان 3.5 جنيه

الخيار 3 جنيهات

الجزر4 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4.5 جنيه

الجوافة 7 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الرمان 6 جنيهًات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



