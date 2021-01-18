ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البطاطس 1.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:15 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 18-1- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 2.5 جنيه
البصل 5.5 جنيه
البطاطس 1.5 جنيه
الفاصوليا 4 جنيهات

الكوسة 4  جنيهات
الباذنجان 3.5 جنيه
الخيار 3 جنيهات
الجزر4  جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 4.5 جنيه
الجوافة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الرمان  6  جنيهًات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الطماطم بـ 10 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 13-12-2020

أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 14-12-2020

الطماطم بـ 10 جنيهات للكيلو ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20-12-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-12-2020

الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 26 - 12 - 2020

ترشيحاتنا

البطاطس 1.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

صاحبة البلاغ ضد مدعي السرطان: والدته كانت تعرف كذبته|فيديو

رضا البلتاجي: هدف الأهلي أمام البنك الأهلي خطأ واضح وقرار الحكم صحيح

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

Advertisements

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

دا عقد صلح.. خالد الجندي يفتح النيران على أول سيدة تخضع لزواج التجربة

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

زواج التجربة.. مقترح جديد لمواجهة أزمة الطلاق في مصر يثير جدلا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

على كرسي متحرك.. شاب مصاب بالشلل يتسلق ناطحات السحاب.. صور

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم