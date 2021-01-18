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عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:19 ص
الذهب
الذهب
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الاثنين 18- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 915 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 801 جنيه.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 687 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6408  جنيهات.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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