داليا أيمن: مصر حريصة على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح الانتخابات الفلسطينية

قالت الإعلامية داليا ايمن، مقدمة برنامج صباح البلد، إن الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، قام أمس الأحد، بزيارة إلى مدينة رام الله الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ناقلا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضافت الإعلامية داليا ايمن ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الرسالة تضمنت تأكيد ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة فى إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية.





واستعرض الرئيس الفلسطيني أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الإنتخابات كما وجه الشكر للجهود التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.





كما عقد رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة لقاء مع رئيسى جهازى المخابرات الأردنية والفلسطينية لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.



